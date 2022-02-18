У Львові виправдали поліцейських у резонансній справі

Тернопільський Апеляційний суд виправдав шістьох патрульних підрозділу тактико-оперативного реагування (ТОР), яких раніше засудили до 8 років ув'язнення через смерть 22-річного львів'янина під час затримання, повідомляє УНІАН.

Про це написав в Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Тернопільський Апеляційний суд закрив справу щодо наших хлопців і виправдав їх" , - написав він.

Родичі загиблого Володимира Клима планують оскаржити це рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня Галицький районний суд Львова засудив до 8 років позбавлення волі шістьох патрульних поліцейських через смерть 22-річного львів'янина Володимира Клима в 2018 році.

Суд визнав поліцейських підрозділу тактико-оперативного реагування (ТОР) Олександра Демчину, Назарія Андрушківа, Станіслава Гетьмана, Степана Дороша, Дмитра Леськіва та Олега Устияновського винними у перевищенні службових повноважень, вчиненому групою осіб (ч.1 ст. 28, ч. 3 ст. 265 ККУ).

Також поліцейських позбавили звань "лейтенант поліції" і заборонили займати посади в державних органах протягом трьох років.

Інцидент стався в лютому 2018 року на вулиці Куліша у Львові. Тоді під час рейду в гральному закладі працівники підрозділу ТОР виявили у одного з відвідувачів пакет з невідомою речовиною. 22-річний львів'янин поклав його в рот і спробував втекти. Патрульні затримали хлопця і просили виплюнути пакетик. Однак хлопець ковтнув поліетиленовий пакет і помер. Поліцейські намагалися його реанімувати, надавали першу медичну допомогу, непрямий масаж серця, але це не допомогло. Медики "швидкої", які приїхали на виклик інспекторів, лише констатували смерть.

Згідно з судово-медичною експертизою, причиною смерті молодого чоловіка стало те, що він задихнувся через пакетик з 2,3 грама канабісу, який він проковтнув.

Суд встановив, що поліцейські неправомірно застосували фізичну силу до потерпілого, наділи йому пластикові наручники-стяжки, чим позбавили його можливості надати собі допомогу самостійно і сприяли його удушенню.

Також суд постановив стягнути з державного бюджету моральну шкоду понад 4 млн грн на користь родичів загиблого. Поліцейські з власних коштів мали компенсувати 48 тис. грн за проведення експертизи.