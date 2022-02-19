Популярні браузери незабаром можуть почати ламати сайти

Троє з найпопулярніших у світі браузерів – Google Chrome, Firefox й Microsoft Edge – близькі до релізу ювілейної 100-ї версії. І, як з'ясувалося, це може стати серйозною перепоною для багатьох сайтів по всьому світу, повідомляє УНІАН.

Вся річ у тому, що переважна більшість інтернет-ресурсів закодована на очікування двозначного номера версії браузера. А тому отримавши тризначний номер вони можуть бути просто не готові до такого сценарію та продовжать визначати його як двозначний – замість 100 для них буде 10, а підтримка цієї версії давно припинена. Через це сайти можуть оброблятися некоректно.

Google, Mozilla і Microsoft не раз попереджали розробників про цю проблему. Багато сайтів вже вирішили її, але далеко не всі. Наприклад, HBO, Slack, Bethesda, Yahoo та інші можуть зламатися в день релізу нових версій браузерів. Схожа ситуація спостерігалася на початку 2010-х, коли браузери переходили на двозначні версії.

Втім, до релізу ще є час на виправлення. Вихід сотої версії Chrome заплановано на кінець березня, Firefox – на початок травня. Їх творці намагаються запобігти масовим проблемам, регулярно тестуючи працездатність сайтів та повідомляючи про збої.