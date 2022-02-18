Влада Ростова відреагувала на "евакуацію" Пушиліна

У адміністрації губернатора Ростовської області нічого не знають про евакуацію до міста мешканців ОРДО, про що сьогодні заявляв ватажок терористів "ЛНР" Денис Пушилін, повідомляє УНІАН.

Чиновники не володіють ніякою інформацію про заплановане розгортання пунктів тимчасового розміщення для біженців. Про "рішення" терористів дізналися з новин.

У прикордонному управлінні ФСБ у Ростовській області журналістам не стали коментувати заяви Пушиліна. У регіональному управлінні МНС сказали, що такими питаннями займаються органи місцевого самоуправління.