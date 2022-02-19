Nissan та Infiniti показали тизери своїх нових електрокросоверів

Обидва будуть випускатись на новому заводі у США, в який японський виробник інвестував пів мільярда доларів, повідомляє 24 Канал.

Тизерні зображення не надто показові, вони дозволяють побачити передні частини машин з увімкненими освітлювальними приладами. Обидві майбутні новинки мають подібні форми, навіть виштамповки на капотах, але оптика Nissan має горизонтальну орієнтацію, тоді як Infiniti демонструє вертикальні світлові смуги.

Обидва бренди готують дебют нових електричних кросоверів і обидва вони будуть виготовлятися на заводі Nissan в Кантоні, штат Міссісіпі. Зараз завод випускає моделі Altima, Frontier і Titan, але Nissan інвестує пів мільярда доларів на його модернізацію та навчання працівників для виробництва електромобілів.

Nissan показав затемнений кадр передньої частини кросовера з ракурсу 3/4. У ньому впізнається стилістика Nissan Ariya, поява якого у дилерів очікується восени цього року.

Тизер Infiniti також не показує багато, але демонструє вертикальні лінії оптики, вишикувані півмісяцем – такого елементу не було у попередніх концептів марки, Qs Inspiration та QX Inspiration. Однак трохи раніше Infiniti вже засвітила у прямому й переносному значенні оптику, показану на свіжому тизері. Щоправда, у відео перед цими кадрами був показаний концепт Qs Inspiration, через що складалось враження, ніби демонструється його оптика. Насправді ж світлотехніка Qs Inspiration виглядає так:

У відео нижче показано не лише передню частину невідомого концепта, а й задню. Причому вона розміщена на кормі ліфтбека чи купеподібного кросовера.

Виробництво цих моделей розпочнеться не раніше 2025 року, тому ми напевне ще не раз побачимо деталі цих концептів, а потім і серійних версій електричних новинок Nissan та Infiniti. За планом японського виробника, до 2030 року під брендом Nissan буде продаватись 23 електрифіковані моделі, 15 з яких будуть повністю електричними. Таку ж стратегію проголосив і бренд Infiniti.