Ознаки нейродерміт та у кого захворювання виникає найчастіше

Нейродерміт або простий лишай – це шкірне захворювання, яке належить до нейродерматозів. Основним його симптомом є постійний нестерпний свербіж шкіри, повідомляє 24 Канал.

Про хворобу від нервів, але не про тих, які ви подумали, розповіла лікарка дерматолог Вікторія Миронюк.

Нейродерміт – це локалізовані множинні, або поодинокі ділянки хронічної ліхеніфікованої екземи чи дерматиту. Ці ділянки утворюються внаслідок постійних розчухів чи тертя шкіри, які виникають через хронічний локалізований свербіж.

Первинно свербіж може бути викликаний:

атопічним дерматитом,

різними видами екземи,

псоріазом,

плоским лишаєм,

грибковими інфекціями,

укусами комах,

нейропатією, наприклад, брахіорадіальний свербіж.⠀

Хто хворіє на нейродерміт

Рідко зустрічається у дітей, але з однаковою частотою у дорослих жінок та чоловіків. Частіше зустрічається у людей з тривогою та/або обсесивно-компульсивним розладом.

Клінічні ознаки простого лишаю Вогнища нейродерміту мають лінійну чи округлу форму, з помітним потовщенням та вираженим шкірним малюнком, що інтенсивно свербить. Поверхня суха з лущенням. У вогнищах можуть бути обламані волосинки, пігментація та сліди розчухів.

Специфіка ураження шкіри

Нейродерміт часто буває поодинокими і односторонніми, зазвичай вражає домінантну сторону пацієнта. Також можуть виникати множинні бляшки з двостороннім і симетричним або асиметричним розподілом.

Типовими ділянками є: задня частина голови і шия, мошонка або вульва, зап'ястя та передпліччя, Нижня частина ніг.

"За відсутності відомої основної проблеми зі шкірою або інфекції розгляньте нейропатію. Чи є в анамнезі травми хребта, захворювання чи симптоми", - наголосила лікарка.

Лікування простого лишаю

Важливо розуміти, що свербіж шкіри, принаймні частково, пов'язаний з подряпинами та тертями. Лікування має усунути симптоми та будь-яку основну причину.

Варто знати! Лікування простого лишаю може включати: топічні стероїди, емолієнти, протисвербіжні засоби з каламином та ментолом, антигістамінний або трициклічний антидепресант, фототерапію та імуномодулюючі препарати.