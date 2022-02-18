Валютний ринок п'ятниці: підсумки дня

У п'ятницю торгівля безготівковим доларом на міжбанківському валютному ринку пройшла відносно спокійно. І лише ближче до вечора котирування пішли нагору після повідомлень, що в Донецьку оголошено евакуацію населення.

День розпочинався дуже спокійно. Відчувалося, що ринок намацав рівень цін, що влаштовує обидві сторони. Торгівля практично усю сесію проходила у вузькому діапазоні 28,33-28,37 гривень. І тільки після 15:00 котирування раптом почали зростати, а на закриття піднялися вище 28,40 на продажі. Проти гривні спрацювали одразу два фактори. По-перше, у зв'язку з вихідним у США (у понеділок Американ святкуватиме День Президента, і всі банки та біржі будуть закриті) угоди за схемою ТОМ проводилися з розрахунком аж у вівторок. По-друге, каналами новин стали ширитися повідомлення про те, що в Донецьку і Луганську оголошено загальну евакуацію. Звичайно, валютний ринок відразу відреагував зростанням.

Закрили основну фазу торгів п'ятниці на 4 копійок на купівлі вище та на 7 копійок на продажу нижче, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування – 28,35/28,40 (купівля/продаж).

Торги п'ятниці відкрилися широко, як і попередніми днями: спред на відкритті становив 15 копійок. Дві перші угоди на загальну суму 1,5 млн. доларів за ціною 28,45 гривень пройшла ще о 9:09. Досить швидко стало зрозуміло, що дорого купувати долар ніхто не має наміру, тому продавці почали знижувати цінник на продаж. Вже до 9:30 був позначений робочий діапазон: 28,33-28,37 гривень, і всі наступні угоди проходили всередині нього, причому ближче до обіду змістилися до його нижньої межі. Національний банк, задоволений ситуацією, ринку не з'являвся.

Все змінилося після 15.00. Спочатку спекулянти почали викуповувати дешевші пропозиції, і до 15:30 не залишилося заявок на продаж дешевше 28,38-28,40. А після 15:30, коли угоди почали проводитися за схемою ТОМ (з розрахунками аж у вівторок) цінники на продаж перевалили за 28,40 і останні операції проходили за ціною 28,42 гривень.

Котирування закриття торгів на 16:00 – 28,39/28,42 (купівля/продаж). Остання угода пройшла за ціною 28,42 гривні.

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg на 16:00 знизився на 50,2 млн. порівняно з четвергом і склав 233,5 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,344 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,344 гривень. Офіційний курс долара на 21 лютого встановлено на позначці 28,3428 гривень за долар, зростання на 4,28 коп.

встановлено на позначці 28,3428 гривень за долар, зростання на 4,28 коп. Офіційний курс євро на 21 лютого встановлено на позначці 32,196 гривні за євро, зниження на 0,09 копійки.

Курс готівкового долара сьогодні змінювався вкрай динамічно; причиною стали ті самі новини про евакуацію з Донецька та Луганська. Якщо вдень у столиці можна було спокійно купити велику суму американської валюти по 28,34-28,35 гривень (при тому, що ще вранці долар продавали по 28,42-28,43 гривень), то до 17-ї години в столиці долар подорожчав до 28,48–28,50 гривень. А великі обсяги (понад 100-150 тисяч) можна було купити близько 28,55 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 18:00 – 1,1343 долара. Після кількох невдалих спроб продовжити зростання євро почало зниження і опустилося до позначки 1,1328 долара. Готівковий євро вранці продавали по 32,36-32,37 гривні, до обіду ціна знизилася до 32,23-32,25 гривні, а ввечері повернулася до ранкових цифр.

Російський рубль у п'ятницю різко впав на новини про евакуацію з Донецька та Луганська. З 75,80 на момент написання рубль впав до 77,20 руб/$, і падіння триває. Готівковий рубль у столиці сьогодні продавали по 3,70-3,72 гривні за 10 рублів; така ціна тримається кілька днів.