Головнокомандувач ЗСУ звернувся до жителів ОРДЛО
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей не вірити брехні окупаційної влади про те, що ЗСУ планують наступ, і наголосив, що життя українських громадян на всій території України та за її межами є найвищою цінністю, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Я звертаюся до жителів тимчасово окупованих територій - не вірте брехні окупаційної влади! Вас використовують для ескалації ситуації з метою розв’язання чергового кровопролиття. Інформація про диверсійні групи зі складу об’єднаних сил, що нібито планували підірвати хлор на очисних спорудах у Горлівці, взагалі не відповідає дійсності", - написав Залужний на своїй сторінці у Facebook.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що російські найманці продовжують загострювати ситуацію і свідомо вводять в оману жителів тимчасово окупованих територій."Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ Збройних сил України та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності. Надану мною інформацію підтверджують і в ОБСЄ. Вкотре повторюю - військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на сході України", - заявив він.
Залужний додав, що єдиний прийнятний для України варіант деокупації українських людей і територій – політико-дипломатичний."Наступальна операція на Донбасі обов’язково призведе до чисельних жертв серед цивільного населення, тому такі сценарії навіть не розглядаються. Україна була і є відданою принципам і нормам міжнародного права та людської моралі. Для нас, на відміну від окупантів, життя наших українських громадян на всій території нашої держави та за її межами є найвищою цінністю", - написав головнокомандувач ЗСУ.
Також він наголосив, що в ці дні бойовики здійснюють численні порушення режиму припинення вогню, однак ЗСУ відповідають тільки в разі загрози особовому складу або цивільним жителям. Крім того, він запевнив, що українська армія "не піддається на провокації і не стріляє по житлових районах, де бойовики цинічно розмістили свої позиції"."Ми об’єктивно не зможемо спростовувати всі фейки, які в геометричній прогресії в ці напружені дні сіє ворожа пропаганда, тому я закликаю всіх вірити тільки офіційним джерелам інформації та вірити в ЗСУ!",- закликав Залужний.