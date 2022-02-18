Головнокомандувач ЗСУ звернувся до жителів ОРДЛО

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що російські найманці продовжують загострювати ситуацію і свідомо вводять в оману жителів тимчасово окупованих територій.

"Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ Збройних сил України та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності. Надану мною інформацію підтверджують і в ОБСЄ. Вкотре повторюю - військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на сході України" , - заявив він.

Залужний додав, що єдиний прийнятний для України варіант деокупації українських людей і територій – політико-дипломатичний.

"Наступальна операція на Донбасі обов’язково призведе до чисельних жертв серед цивільного населення, тому такі сценарії навіть не розглядаються. Україна була і є відданою принципам і нормам міжнародного права та людської моралі. Для нас, на відміну від окупантів, життя наших українських громадян на всій території нашої держави та за її межами є найвищою цінністю" , - написав головнокомандувач ЗСУ.

Також він наголосив, що в ці дні бойовики здійснюють численні порушення режиму припинення вогню, однак ЗСУ відповідають тільки в разі загрози особовому складу або цивільним жителям. Крім того, він запевнив, що українська армія "не піддається на провокації і не стріляє по житлових районах, де бойовики цинічно розмістили свої позиції".