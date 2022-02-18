Мешканців з ОРДЛО розмістять у Ростовській області: Путін обіцяє по 10 тисяч рублів

Російський президент Володимир Путін доручив розмістити евакуйованих мешканців ОРДЛО у Ростовській області, повідомляє УНІАН.

Доручення глава Кремля дав після відповідного звернення губернатора області про надання екстреної допомоги у зв’язку з великим напливом біженців.

Крім того, Путін наказав главі МВС негайно вилетіти у Ростовську область і зайнятися створенням умов для розміщення людей, зокрема забезпеченням гарячою їжею та медичною допомогою.

Кожному прибулому Путін доручив виплачувати по 10 тисяч рублів (3700 гривень – ред.).

18 лютого ватажок терористів "ЛНР" Денис Пушилін заявив про нібито підготовку з боку України "наступу" і у зв’язку з цим оголосив евакуацію населення окупованої частини Донеччини до Ростовської області.

З таким же "зверненням" пізніше виступив його поплічник, ватажок російських найманців "ЛНР" Леонід Пасічник. Водночас у мережі стала з’являтися інформація про нібито негайну мобілізацію чоловіків у ОРДЛО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував нібито підготовку до "наступу" Збройних сил: "Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню".