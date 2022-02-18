Біля будівлі "уряду ДНР" у Донецьку прогримів вибух

На парковці біля будівлі "уряду ДНР" сьогодні вибухнув автомобіль, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні на сепаратистському ресурсі бойовиків.

"Близько 19:00 (за московським часом) підірвано машину на парковці біля будівлі "будинку уряду". Вибухову хвилю чуло все місто. МНС виїхало на місце вибуху. Просимо зберігати спокій, бути пильними, а також виключити по максимуму пересування містом" , — ідеться у повідомленні.

ЗМІ пишуть, що вибухнув військовий УАЗІК. Чутно пожежні сирени.

Також, за даними росЗМІ, автомобіль, що вибухнув у центрі Донецька, належить начальнику "народної міліції "ДНР" Денису Синенкову. Сам він не постраждав.

Нагадаємо, ватажок "ДНР" Денис Пушилін оголосив про евакуацію жителів ОРДО до Росії. Пізніше про евакуацію до РФ жителів ОРЛО оголосив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

Тиждень тому цей УАЗ потрапив до соцмереж як "герой паркування".