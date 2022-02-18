Україна домовляється про перерозподіл спеціальних прав запозичень

Україна веде переговори з країнами Великої сімки (G7) та Євросоюзу щодо створення механізму для надання Україні спеціальних прав запозичень, випущених Міжнародним валютним фондом у серпні минулого року, повідомляє Новое время.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю.

"Ми обговорюємо з країнами G7 та ЄС потенційне створення складного інструменту з перерозподілу СПЗ, раніше отриманих цими країнами, для підтримки фінансової стабільності України" , — заявив він.

Також Марченко сподівається, що Конгрес США скоро схвалить надання Україні гарантії в розмірі $1 мільярд, про яку оголосив у понеділок держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Механізм дуже простий… Гарантія США означає, що ми можемо позичати з рейтингом ААА" , — пояснив він.

Міністр очікує, що кошти, які будуть залучені під гарантію США, надійдуть до кінця року.