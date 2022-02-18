Україна домовляється про перерозподіл спеціальних прав запозичень
Україна веде переговори з країнами Великої сімки (G7) та Євросоюзу щодо створення механізму для надання Україні спеціальних прав запозичень, випущених Міжнародним валютним фондом у серпні минулого року, повідомляє Новое время.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю.
"Ми обговорюємо з країнами G7 та ЄС потенційне створення складного інструменту з перерозподілу СПЗ, раніше отриманих цими країнами, для підтримки фінансової стабільності України", — заявив він.
Також Марченко сподівається, що Конгрес США скоро схвалить надання Україні гарантії в розмірі $1 мільярд, про яку оголосив у понеділок держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Механізм дуже простий… Гарантія США означає, що ми можемо позичати з рейтингом ААА", — пояснив він.
Міністр очікує, що кошти, які будуть залучені під гарантію США, надійдуть до кінця року.