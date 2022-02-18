Байден виступить з промовою щодо ситуації довкола України та Росії

Байден виступить з промовою щодо ситуації довкола України та Росії

Американський президент Джо Байден виступить з промовою щодо ситуації довкола України та Росії о 23:00 за київським часом, повідомляє УНІАН.

Байден має намір представити оновлену інформацію про дипломатичні зусилля США зі стримування агресії РФ, а також дані щодо нарощування Росією своїх військ на кордоні з Україною, поінформували в Білому домі.

Під час свого попереднього звернення у Білому домі, 15 лютого, американський лідер наголосив, що США віддані дипломатичному шляху вирішення ситуації довкола Росії та України. Водночас жертвувати основними принципами НАТО, на чому наполягає керівництво РФ, не будуть.

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