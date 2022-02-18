Данілов, Залужний, Резніков та Верещук проведуть терміновий брифінг

У п’ятницю, 18 лютого, о 19:45 відбудеться брифінг секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, віце-прем'єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук та міністра оборони Олексія Резнікова, повідомляє Новое время.

Вони розкажуть про ситуацію на Донбасі на тлі різкого загострення ситуації.

Брифінг пройде у пресцентрі Офісу президента України та транслюватиметься онлайн на офіційній Facebook-сторінці Офісу президента України.