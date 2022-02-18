Верещук закликала жителів ОРДЛО їхати на підконтрольну територію

Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна не є ворогом для мирних мешканців ОРДЛО, ворог України - це російський окупант, повідомляє УНІАН.

"Україна не є ворогом для мирних мешканців ОРДЛО, бо це наші люди. Наш ворог - це російський окупант" , - зазначила Верещук.

Вона наголосила, що Україна чітко відрізняє те, що відбувається сьогодні на тимчасово окупованих територіях.

"Ми бачимо як російські окупанти нагнітають ситуацію, створюють інформаційне тло, за яким розпочинаються панічні настрої. І ми розуміємо, що в цьому є великий сенс, який закладає Російська Федерація" , - наголосила міністр.

Вона закликала мешканців окупованих територій їхати на підконтрольну Україні територію.

"Їдьте до нас, знайдіть спосіб перетнути КПВВ або в інший спосіб. Ми вас чекаємо. Ми створимо усі можливі умови, щоб ви мали, де жити, що їсти, та відчували, що ви не одні" , - підкреслила Верещук.

За її словами РФ хоче "розхитати" ситуацію та змусити Україну йти на поступки.