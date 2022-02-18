Відео із закликом про термінову евакуацію з ОРДЛО було записано позавчора
Журналісти з'ясували, що відео, в якому "керівник ЛНР" закликав мешканців Луганська негайно евакуюватись, було записано два дні тому.
"Згідно із метаданими відео про "евакуацію" з очільником окупаційної адміністрації РФ на окупованій частині Луганщини Пасічником, його було записано щонайменше за 2 доби до публікації, 16.02.2022. Тобто ще до того, як за версією РФ "Україна почала атаку".Сценаристи", - написав у соцмережі журналіст телеканалу СТБ Віталій Глагола.
Розслідувач Bellingcat Aric Toler також опублікував у твіттері інформацію про те, що згідно з метаданим відео Пасічника, воно було записане 16 лютого.
Як з'ясувалося, відео Пушиліна також записали 16 лютого.
"Пушилін зробив те саме! Так що оголошення ЛНР і ДНР про евакуацію, мабуть, були зафіксовані в середу", - написав журналіст.
Папка, из которой загружались видеоролики в Telegram, называется "Бросок мангуста".