П'ять бюджетних та легких способів відчистити плями від маркера з тканини

Часто плями від маркера залишають на одязі діти, але дорослі – теж не виняток. Очистити їх насправді неважко, якщо знати, як правильно це робити, повідомляє 24 Канал.

Ті, у кого є діти, точно знають, як вони люблять малювати малюки. Інколи школярі роблять малюнки не лише на папері, а й на собі, на своєму одязі, на постільній білизні тощо. Однак навіть дорослі іноді можуть залишити пляму від маркера на своєму одязі. Що робити в таких випадках? Ділимося з вами кількома простими методами, які мають допомогти.

Як відчистити пляму від маркера

Спосіб 1: перекис водню

Цей метод можна використовувати для білих речей, оскільки перекис водню має відбілювальні властивості і може зіпсувати кольорову тканину.

Спочатку потріть плями від маркера під прохолодною проточною водою. Далі налийте на пляму 3-відсотковий розчин перекису водню і залиште на деякий час. Потім виперіть річ як зазвичай і ретельно прополощіть.

Спосіб 2: засіб для миття посуду

Прополощіть забарвлений предмет у прохолодній воді, а потім втирайте в пляму засіб для миття посуд. Відкладіть одяг на кілька годин і змийте як зазвичай.

Спосіб 3: нашатирний спирт

Змішайте нашатир і воду в співвідношенні 2 до 1. Прополощіть річ у прохолодній воді та нанесіть суміш безпосередньо на пляму. Залиште на 5 хвилин. Потім обережно потріть пляму зубною щіткою і виперіть річ як зазвичай.

Спосіб 4: нашатирний спирт і мийний засіб

Змішайте 2 столові ложки нашатирного спирту і 2 столові ложки мийного засобу та воду. Покладіть одяг у суміш та прополощіть. За допомогою губки для посуду нанесіть цей розчин на пляму і залиште на 10 – 15 хвилин. Потім виперіть річ.

Спосіб 5: дезінфекційний засіб, сода та лимонний сік

Щоб очистити пляму від перманентного маркера, нанесіть на неї дезінфекційний засіб для рук і протріть ватним диском. Зверху посипте харчовою содою.

Налийте на соду трохи лимонного соку, а потім почистьте пляму зубною щіткою. Лимонний сік у поєднанні з харчовою содою є універсальним засобом, який може очистити більшість плям. Після цього виперіть річ.