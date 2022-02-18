Сенцов заявив, що недоречно звужувати вибір до Зеленського та Порошенка
Український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов вважає «неправильним підходом» штучне звуження можливостей політичного вибору в Україні, повідомляє Новое время.
Він прокоментував запитання про свої політичні симпатії і необхідність обрання двома таборами — наприклад, між Володимиром Зеленським і Петром Порошенко.
"Ми обираємо завжди між кимось. Нас завжди заганяють в цю історію. У нас завжди проблема, що кожен новий президент поганий, але інший був би ще гірший. І тому в кожного з них є свої мінуси, і про це вже багато сказано, і це зрозуміло, але нас знову заганяють в цей дискурс. Наче немає з кого обирати", — обурився режисер.
Він заявив, що такий підхід є неправильним, оскільки «треба давати можливість комусь щось нове організовувати, тому що в нас із цим справді проблема».
"В мене немає, скажімо так, жодної політичної партії, яку б зараз я підтримав, на жаль, всі вони давно себе дискредитували, і ніхто з них не може на 100 % для мене відповідати тому, що це справді така українська патріотична партія, з якою я міг би якщо не примкнути до неї, то хоча би просто її просувати", — пояснив свою позицію режисер.