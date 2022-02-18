СБУ перейшла на посилений режим

На тлі загострення на Донбасі Служба безпеки України перейшла на посилений режим. І вкотре наголошує, що українська сторона не готує наступ, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

У заяві спецслужби йдеться, що заяви проросійських окупантів про плани України розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях є фейком.

"Наголошуємо - в ескалації конфлікту зацікавлена виключно країна-агресор і керівники псевдореспублік. Розуміючи всі загрози, що стоять перед нашою державою, співробітники СБУ несуть службу в посиленому режимі, щоб не допустити подальших провокацій, здійснення терористичних актів, диверсій та інших спроб розхитати ситуацію зсередини" , - йдеться в заяві.

В СБУ зазначили, що готові разом з іншими органами влади реагувати на будь-які сценарії дестабілізації.