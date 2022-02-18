Британія переводить посольство з Києва до Львова

Уряд Великобританії прийняв рішення перенести своє посольство з Києва до Львова. Таке рішення було прийнято на тлі загрози вторгнення РФ в Україну, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві прес-служби Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства.

"З січня 2022 року нарощування російських сил на кордонах України посилило загрозу військових дій. Відділення посольства Великобританії в Києві тимчасово переїжджає. Співробітники посольства працюють в офісі посольства Великобританії у Львові" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно США оголосили про тимчасове перенесення посольства з Києва до Львова.

Крім того, США скоротили чисельність співробітників посольства в Києві. В Україні залишаться лише основна команда дипломатичного представництва.