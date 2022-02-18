РФ не зважиться на обстріл українських територій зі свого боку - Верещук

Росія не наважиться на обстріл українських територій зі свого боку кордону, як це було в 2014 році, повідомляє УНІАН.

Про це на брифінгу заявила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, відповідаючи на запитання, чи може РФ атакувати прилеглі до її кордону українські території.

"Різниця між 2014-м і 22-м роками в тому, що вже ніхто не має, як мені здається, питань - і серед країн, і серед лідерів - хто є агресором, і хто є жертвою. На сьогодні ведеться розвідка, у наших союзників США і Великої Британії є можливості моніторити щодо фіксації, що відбувається на кордоні" , - сказала вона.

"Отже так, як було у 2014 році, не буде. Нічого приховати не вдасться. І злочини проти цивільного населення теж" , - підкреслила Верещук.

Також Верещук додала, що тепер ні в кого не буде сумніву, хто розпочав обстріл, якщо все ж Росія до нього вдасться, і це є стримуючим фактором.