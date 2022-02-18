Лавров зажадав від США поводитися "за поняттями"

Лавров зажадав від США поводитися "за поняттями"

Росія має намір продовжувати наполягати на отриманні від США та НАТО гарантій своєї безпеки, хоча поки що зрушень у цьому напрямку трохи, повідомляє Nigroll.

За словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, Москва вважає за необхідне дотримання «понять» і добиватиметься чесності.

«У нас є поняття: «пацан сказав – пацан зробив». Принаймні «поняття» мають дотримуватися і на міжнародному рівні, — сказав міністр.
"Ми зацікавлені в тому, щоб детальніше пояснити американським колегам і всім їхнім союзникам по НАТО, що не можемо задовольнитись обіцянками", - додав Лавров.
Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics