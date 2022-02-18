Лавров зажадав від США поводитися "за поняттями"

Росія має намір продовжувати наполягати на отриманні від США та НАТО гарантій своєї безпеки, хоча поки що зрушень у цьому напрямку трохи, повідомляє Nigroll.

За словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, Москва вважає за необхідне дотримання «понять» і добиватиметься чесності.

«У нас є поняття: «пацан сказав – пацан зробив». Принаймні «поняття» мають дотримуватися і на міжнародному рівні, — сказав міністр.