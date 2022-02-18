Чехія екстрадує росіянина Франчетті до України

Празький міський суд прийняв рішення про екстрадицію росіянина Олександра Франчетті в Україну. Його заарештовували восени 2021 року за українським запитом, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Сьогодні чеський суд прийняв остаточне рішення про видачу Франчетті українським правоохоронним органам.

"Слідчі передали всі матеріали в Офіс генерального прокурора для екстрадиції бойовика до України і притягнення його до відповідальності за участь у незаконному збройному формуванні" , - йдеться в повідомленні.

Російського громадянина Франчетті підозрюють в участі в окупації Криму в 2014 році.

Нагадавши, росіянина затримали у вересні 2021 року в аеропорту Праги. За даними українського слідства, він був організатором угруповання "Північний Вітер", яке відповідало за виявлення нібито екстремістських груп, а також за охорону ліній електропередач і газопроводу на півострові.

МЗС Росії закликало Чехію відпустити Франчетті та погрожував наслідками в іншому випадку.