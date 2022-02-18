Журналіст із підсанкціонного медіа перевірив спецоперацію на каналі "Рада"

На парламентському телеканалі Рада у ролі ведучого на ефірі з'явився працівник підсанкційного каналу НАШ Артем Нікіфоров. На державному каналі всю відповідальність переводять на продакшн, який замовляє контент, повідомляє Українська правда.

"Канал Рада" нікого не брав на роботу. Це продакшн "Кінокіт", який на замовлення виробляє контент. (З нашого боку – УП) є лише редакційний контроль", - сказав керівник каналу "Рада" Вадим Перенчук.

У той самий час сам Никифоров назвав це " журналістським розслідуванням " .

"Ми продумали спецоперацію, щоб вивести на чисту воду владу і показати всім, чому вони ухвалили таке рішення (накласти санкції на "НАШ" – УП). У рамках цього розслідування ми ухвалили рішення, що делегуємо мене всередину структури хоча б одного із державних телеканалів" ".

Після короткочасної "роботи" на каналі "Рада", в ефірі каналу "НАШ", Никифоров заявив, що таки з'ясував мету закриття каналу "НАШ" - це бажання влади "вибити" його з ефіру та зайняти його російськомовну аудиторію з півдня, сходу та центральної України.

Нікіфоров також заявив, що запитав у менеджменту каналу "Рада", " що можна, а що не можна говорити ". На що йому, за його словами, відповіли – треба "любити" президента та запрошувати на ефіри лояльних депутатів.

"Рада" є державним телеканалом, тобто утримується коштом платників податків. Донедавна її ефір був заповнений переважно трансляціями засідань Верховної Ради, комітетів та інформаційними програмами за участю нардепів.

З грудня 2021 року на телеканалі почалися істотні зміни. Там оновили техніку, відкрили додаткову студію в Кабміні, а також розпочали співпрацю із сумнівними політтехнологами та блогерами.

Частину контенту для телеканалу почали виробляти окремі продакшини. Зокрема, згадана керівником каналу компанія "Кінокіт" отримала 9,2 мільйона гривень на розробку творчої концепції та створення циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та токшоу.

За даними УП, влада перезапускає парламентський телеканал "Рада" під наступні вибори.