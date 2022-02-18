Спостерігачі місії ОБСЄ масово пішли у відпустки

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні масово пішли у відпустки на тлі загрози російського вторгнення. Керівництво поширило дозвіл на позачергові відпустки ще 13 лютого, повідомляє Радіо Свобода.

Пішли у відпустки понад 60% спостерігачів із західних країн і понад 40% українських співробітників. Причому майже всі міжнародні спостерігачі, крім громадян Росії і деяких країн СНД, отримали від своїх дипломатичних установ застереження на евакуацію.

На сьогодні фактичним ядром місії ОБСЄ стали спостерігачі з Росії (понад 90 осіб) і країн СНД.

Сьогодні голова Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік заявив, що вона продовжує свою роботу, незважаючи на те, що деякі країни відкликали спостерігачів.

Напередодні президент України Володимир Зеленський говорив про важливість того, щоб спостерігачі ОБСЄ залишалися в країні на тлі загострення ситуації на Донбасі.