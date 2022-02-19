Знаменитий український екс-футболіст виклав фото зі зброєю

Колишній футболіст київського "Динамо" та національної збірної України Олександр Алієв заявив про готовність захищати свою країну, повідомляє УНІАН.

37-річний екс-футболіст опублікував в соцмережах фотографію, на якій він озброєний до зубів.

"ОГО - Остаюсь Горжусь Обороняю!" - написав Алієв під постом .

фото instagram.com/aliev_sasha88

Користувачі не дуже добре поставилися до даного вчинку Алієва і висловили багато негативу на адресу колишнього футболіста:

"З бадуна схоже, від кого ти вирішив оборонятися?", "Від білки вирішив відстрілюватися?", "Краще б, муд * к, новорічне оформлення вже зняв! Х*ли ти не на тлі ялинки фоткнувся? Було у батька три сини - два розумних, а третій - футболіст", "Я***шки не обріж, коли катану з трусів потягнеш" , - писали підписники в коментарях.

Даний пост Алієв зробив на тлі новин про те, що війська РФ готують повномасштабне вторгнення в Україну.

Олександр Алієв: що відомо про спортсмена