Дружина Макрона буде позиватися до розповсюджувачів чуток у соцмережах

Дружина президента Франції Бріжит Макрон подала до суду двох жінок, які поширювали в соціальних мережах чутки про те, що вона є трансгендерною персоною, повідомляє RFI.

У листопаді у франкомовному сегменті Twitter почали розповсюджуватися повідомлення про те, що дружина Емманюеля Макрона Бріжит народилася хлопчиком, і її справжнє ім'я - Жан-Мішель Троне (так звати брата Бріжит Макрон). Повідомлення публікувалися з хештегом #JeanMichelTrogneux. Вони також стверджувалося, що Бріжит Макрон не є матір'ю своїх дітей.

Цю теорію у твіттері активно транслювали конспірологи, зокрема прихильники руху QAnon та антивакцинатори.

Видання Libération випустило розслідування про те, що за чутками про ґендер Бріжит Макрон стоїть вкрай права активістка Наташа Рей, яка називає себе журналісткою. Вона опублікувала цей фейк у вкрай правому виданні «Факти та документи». Libération називає її близькою до вкрай правого публіциста Алена Сораля. Сораль — один із головних теоретиків французького антисемітизму, неодноразово засуджений.

Друга жінка, проти якої було подано скаргу, називає себе «медіумом». Вона веде блог на YouTube, де також з'явилася інформація про те, що Бріжит Макрон нібито народилася хлопчиком.

До позову приєднався брат Бріжит Макрон Жан-Мішель Троне, а також троє її дітей. Про це повідомив адвокат сім'ї. Позов подано на підставі статей Цивільного кодексу про захист приватного життя. За словами адвоката, Бріжит Макрон та її брат ще наприкінці також подали скаргу до прокуратури, щоб добитися кримінального переслідування розповсюджувачів чуток за статтею про «дифамацію». У Єлисейському палаці поки що не коментують цю справу.