"Генпрокурор ЛНР" похвастался обстрелом украинских позиций в соцсетях

Так званий «генпрокурор ЛНР» Сергій Горенко у соцмережах похвалився тим, що обстрілює українські позиції із забороненого Мінськими угодами озброєння, повідомляє Новое время.

На це звернув увагу український волонтер Роман Синіцин.

У п'ятницю ввечері, 18 лютого, на сторінці Горенка в Instagram було опубліковано відео, на якому видно, як він робить постріл із 122-мм гаубиці Д-30. Згідно з Мінськими угодами, таке озброєння заборонено використовувати на Донбасі.

"Евакуюємо людей, стоїмо на рубежі" , - підписав відео бойовик "ЛНР".

Навколо гаубиці на відеоролику можна побачити велику кількість гільз. Це може свідчити про те, що обстріл, який робить бойовик, досить масований.

Синіцин звертає увагу на те, що відеозапис позначено геотегом Станиця Луганська.