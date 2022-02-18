Путін викликав росіян, які перебувають у запасі, на військові збори

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори в 2022 році, повідомляє УНІАН.

Відповідний указ набирає чинності з дня опублікування.

"Президент Росії Путін підписав указ про призов у 2022 році громадян РФ, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних силах РФ, військах Національної гвардії РФ, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки" , - сказано в документі.

Зазначимо, що такі укази президент РФ підписує щорічно. У 2021 році указ вийшов у квітні, в 2020 році - в червні. Які причини цих військових зборів, в указі не уточнюється.