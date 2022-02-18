У Білому домі назвали дату переговорів Блінкена з Лавровим

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у середу, 23 лютого. Про це заявила прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі під час брифінгу, повідомляє Новое время.

За словами Псакі, Блінкен і Лавров зустрінуться або проведуть переговори наступної середи.

Напередодні держсекретар США казав, що надіслав Лаврову листа і запропонував зустрітися наступного тижня.

Востаннє Блінкен і Лавров спілкувалися 15 лютого телефоном. До цього переговори з Росією проходили у різних форматах, зокрема в Раді Росія — НАТО та в рамках ОБСЄ.