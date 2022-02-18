Ситуація навколо України наближається до критичної точки - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що напруженість навколо України зростає. За його словами, ситуація наближається до критичної позначки, повідомляє Лента.Ру.
Політик зазначив, що на лінії зіткнення з "ЛДНР" останнім часом спостерігаються постійні збройні зіткнення.
"Видно, що ситуація наближається до точки, яку всі бояться, яку можна вважати критичною" , - сказав він.
Дуда зазначив, що між країнами НАТО немає жодних протиріч. Він додав, що зараз постійно ведеться діалог з Росією.
"Але можливості, що очевидно видно, все більше вичерпуються" , - сказав він.
Президент Польщі заявив, що Росія зібрала "величезну військову силу, небачену з часів Другої світової війни, навколо кордонів України та Білорусії". За його словами, українська влада поводиться відповідально і уникає провокацій.
"Чи дійде до ескалації? Ніхто точно не може відповісти на це питання <...> Найважливіше - зберегти спокій до останнього моменту, не дати себе спровокувати, не піддаватися на провокації. Бути разом і бути поряд з Україною" , - зазначив він . .