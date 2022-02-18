Ситуація навколо України наближається до критичної точки - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що напруженість навколо України зростає. За його словами, ситуація наближається до критичної позначки, повідомляє Лента.Ру.

Політик зазначив, що на лінії зіткнення з "ЛДНР" останнім часом спостерігаються постійні збройні зіткнення.

"Видно, що ситуація наближається до точки, яку всі бояться, яку можна вважати критичною" , - сказав він.

Дуда зазначив, що між країнами НАТО немає жодних протиріч. Він додав, що зараз постійно ведеться діалог з Росією.

"Але можливості, що очевидно видно, все більше вичерпуються" , - сказав він.

Президент Польщі заявив, що Росія зібрала "величезну військову силу, небачену з часів Другої світової війни, навколо кордонів України та Білорусії". За його словами, українська влада поводиться відповідально і уникає провокацій.