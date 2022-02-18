Не поспішають "евакуюватися": з'явилося відео із нічного клубу Донецька

У мережі з'явилося відео з нічного клубу у Донецьку. На кадрах видно, як молодь "запалює" під гучну музику та не поспішає евакуюватися, повідомляє Обозреватель.

Відповідний ролик опублікували в Instagram-stories клубу "Чикаго". Судячи з усього, молоді люди почуваються безтурботно та не бояться "наступу ЗСУ", про який заявляють ватажки терористичних республік "ЛДНР".

Нагадаємо: 18 лютого в "Л/ДНР" заявили про термінову евакуацію населення "республік" на територію РФ, нібито через наступ Збройних сил України.

Людей почали вивозити вже з 19:00 18 лютого, не випускають бойовики лише чоловіків віком від 17 років, оскільки вони мають бути "мобілізовані". Близько 21:00 перші автобуси з біженцями прибули до Ростовської області. 80 людей – жінок та дітей, які приїхали трьома автобусами, нібито поселили у санаторіях "Зірка" та "Супутник".