Шуфрич і Бутусов побилися у прямому ефірі

Народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич і головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов побилися в ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера, повідомляє Новое время.

Бутусов, який сидів поряд із Шуфричем, ударив його по обличчю. Після цього між спікерами зав'язалася бійка, а інші гості намагалися їх розборонити.

Шуфрич заявив, що фракція ОПЗЖ — друга у парламенті й «за нею стоять українці». Після цього Бутусов сказав, що народні депутати від ОПЗЖ «втекли за кордон», назвав Шуфрича зрадником і заявив, що той разом із лідером партії НАШІ Євгенієм Мураєвим розповсюджують російські наративи.

Після бійки Шуфрич ненадовго пішов зі студії. Повернувшись, він назвав журналіста «горе-агітатором» і заявив, що той «дряпається як дівча».

Фото: скріншот відео/Shuster online/YouTube