Дружина Медведчука виїхала з України

Дружина Медведчука виїхала з України
Фото: Оксана Марченко

Оксана Марченко, дружина нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, спішно покинула Україну. Вона виїхала до Білорусі автомобілем близько 19:00 у п'ятницю, 18 лютого, повідомляє Обозреватель.

Про це виданню стало відомо від своїх джерел. Також вони надали відповідне відео.﻿

Автомобіль, на якому пересувалася Марченко.
Автомобіль, на якому пересувалася Марченко.

Марченко перетнула державний кордон у супроводі кількох чоловіків, ймовірно, охоронців через пропускний пункт у Чернігівській області до Білорусі.

Оксана Марченко прикривала своє обличчя.
Оксана Марченко прикривала своє обличчя.

Два автомобілі "Тойота" перед тим, як залишити територію України, були ретельно перевірені.

Дружину Медведчука перевірили прикордонники.
Дружину Медведчука перевірили прикордонники.


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