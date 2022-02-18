Дружина Медведчука виїхала з України

Оксана Марченко, дружина нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, спішно покинула Україну. Вона виїхала до Білорусі автомобілем близько 19:00 у п'ятницю, 18 лютого, повідомляє Обозреватель.

Про це виданню стало відомо від своїх джерел. Також вони надали відповідне відео.﻿

Автомобіль, на якому пересувалася Марченко.

Марченко перетнула державний кордон у супроводі кількох чоловіків, ймовірно, охоронців через пропускний пункт у Чернігівській області до Білорусі.

Оксана Марченко прикривала своє обличчя.

Два автомобілі "Тойота" перед тим, як залишити територію України, були ретельно перевірені.

Дружину Медведчука перевірили прикордонники.



