19 лютого 2022 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

Цього дня в світі відзначаються День змішування різних фарб, Всесвітній день захисту морських ссавців або День китів, День орнітолога, Міжнародний день перетягування каната, День народження синоптичної карти, повідомляє УНІАН.

У США - День пам'яті битви за Іводзіму, День жіночого серця, День піклувальників, День запобігання плагіату, День м'ятного шоколаду, День соусу тартар, День вій, у Вірменії - День дарування книг, у Туркменістані - День прапора, в Мексиці - День Армії, в Індії - свято "Шиваджі Джаянті", у Непалі - День демократії, у Румунії - День Костянтина Бранкузі, в Киргизстані - День співробітника фінансової поліції, у Болгарії - День Васіла Левського.

Пам'ятні дати 19 лютого, річниці та події

У 1841 році, виконуючи рейс із Ліверпуля до Нью-Йорка, поблизу Англії зазнав корабельної аварії американський вітрильник "Govener Fenner". Загинуло 122 людини.

19 лютого 1855 року – День народження синоптичної карти. Історія події така: директор Паризької обсерваторії Урбен Левер'є (1811-1877), астроном-теоретик, який вразив увесь світ відкриттям у 1846 році восьмої планети Сонячної системи Нептуна, представив Паризькій Академії наук оперативну карту погоди в Європі на інтервал часу між 9 і 10 годинами ранку того ж дня. Перша в історії науки синоптична карта, складена за погодними даними, надісланими у Париж телеграфом з низки європейських міст, поклала початок Всесвітній службі погоди.

Робота Левер'є довела, що за допомогою синоптичних карт можна передбачити виникнення природних катаклізмів. На першій карті були намальовані лінії рівного тиску-ізобари, і виявилося, що вони мають замкнуту форму й окреслюють області високого та низького тиску, і саме вони формують погоду. Сучасна синоптична карта хоч і сильно відрізняється від своєї прабабусі за насиченістю й наочністю, але суть її залишилася колишньою.

У 1878 році американський винахідник Томас Едісон запатентував фонограф. Цей винахід став початком ери аудіозапису. Головна заслуга приладу полягала в тому, що звук, записаний на фользі, можна було відтворити. Перші записи являли собою поглиблення на поверхні фольги, зроблені рухомою голкою. Фольга розміщувалася на циліндрі, що обертається при відтворенні звуку. Коштував пристрій 18 доларів. Публічна демонстрація приладу відразу зробила Едісона знаменитим. Багатьом відтворення звуку здалося чарами, тому деякі охрестили Едісона "чарівником з Менло Парк".

Сам Едісон був настільки вражений відкриттям, що сказав: "Ніколи я ще не був так приголомшений у моєму житті. Я завжди боявся речей, які працюють з першого разу". Великою заслугою Едісона слід визнати й те, що він здогадався увічнити промову великих людей свого часу, розіславши першу партію фонографів знаменитостям сучасності. Едісон отримав у США 1093 патенти і близько 3 тисяч - в інших країнах світу.

Він також удосконалив телеграф, телефон, кіноапаратуру, розробив один із перших комерційно успішних варіантів електричної лампи розжарювання. Саме він запропонував використовувати на початку телефонної розмови слово "алло". У 1928 році нагороджений вищою нагородою США - золотою медаллю Конгресу. Член Національної академії наук США.

У 1964 році на екрани Франції вийшов фільм режисера Жака Демі "Шербурські парасольки" з Катрін Деньов у головній ролі.

У 2008 році лідер Куби Фідель Кастро оголосив про свій відхід із великої політики.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 19 лютого вшановує пам'ять єпископа Вукола Смирнського. У народі день назвали Вукол Телятник або Жуколи. Це пов'язано з тим, що в цей період часу часто телилися корови.

Що сьогодні не можна робити

Не давайте нічого в борг. Також небажано приймати важливі рішення - можете потрапити в тупикову ситуацію. А від різних ризиків та авантюр краще зовсім відмовитися. Заборонено гладити щойно народжене теля по спині - воно може захворіти.

Прикмети на 19 лютого

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

день теплий - березень буде холодним;

сильний мороз - літо буде сухим і спекотним.

19 лютого іменини

Іменини у Анатолія, Варсонофія, Василя, Івана, Олександра, Дорофеї, Христини, Дмитра, Юліана, Максима, Марфи, Марії та Арсенія.