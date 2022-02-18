Лідери НАТО та ЄС закликали РФ до негайної деескалації
Президент США Джо Байден провів у п'ятницю телефонні переговори з лідерами ЄС і НАТО. Сторони закликали Росію до негайної деескалації ситуації навколо України. Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
"У телефонній розмові з американським і трансатлантичними лідерами обговорювалися останні події навколо Росії та України. Закликали до негайної деескалації на тлі тривожних повідомлень. ЄС прихильний дипломатії і єдиний у підтримці України", - написав Мішель у Twitter.
Також про розмову повідомив у Twitter і генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Хороша телефонна розмова з Джо Байденом і трансатлантичними лідерами про триваючу кризу безпеки в Україні і навколо неї. Ми продовжуємо наші дипломатичні зусилля і згодні з тим, що будь-яка подальша агресія з боку Росії буде коштувати дорого", - заявив генсек альянсу.