Байден сказав, чи варто Зеленському їхати на Мюнхенську конференцію

Президент України Володимир Зеленський має самостійно ухвалити рішення, чи варто летіти у період викликів на Мюнхенську конференцію﻿. Про це під час брифінгу 18 лютого сказав президент США Джо Байден, повідомляє Ділова столиця.

"Він сам має прийняти це рішення. Я говорив із Зеленським більше десятка разів — можливо, навіть більше. У напрацюванні дипломатичного рішення, можливо, це мудре рішення — так зробити (полетіти з України до Мюнхена - ред.). Але він мусить його прийняти" , — зауважив очільник Білого дому.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 19 лютого виступить на Мюнхенській безпековій конференції. У Білому домі побоюються, що відсутністю голови держави може скористатися президент Росії Володимир Путін.