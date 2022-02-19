У Німеччині не бачать підтвердження підготовки наступу ЗСУ

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала заклики до мирного населення ОРДЛО ватажків так званих "ЛНР" і "ДНР" "евакуюватися" до Росії, повідомляє Новое время.

У заяві глави МЗС йдеться, що у Німеччині не бачать причин стверджувати, що українська армія готує силові операції. Бербок закликала Росію вплинути на бойовиків.

"Звернули увагу на заяву лідерів "самопроголошених народних республік" Донецької та Луганської областей про евакуацію жителів регіону до Росії як так званий запобіжний захід в очікуванні можливого українського нападу. Ми не бачимо жодних доказів на підтримку цих тверджень і закликаємо Росію використовувати свій вплив на "самопроголошені республіки", закликаючи до стриманості та сприяючи деескалації" , - заявила глава МЗС.

На тлі стягування російських військ до кордону України бойовики 17 лютого різко збільшили кількість обстрілів на Донбасі: з початку року штаб ООС зазвичай фіксував від двох до п’яти порушень режиму тиші, а 17 лютого ворог зробив 60 обстрілів.

За даними штабу Операції Об'єднаних сил, з початку доби до 17.00 п’ятниці, 18 лютого, озброєні формування РФ 53 рази відкривали вогонь.

Бойовики оголосили про евакуацію жителів окупованих територій нібито через те, що ЗСУ готують «наступальну операцію». У керівництві України це спростували та наголосили, що не планують і не будуть проводити наступальну операцію.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України заявили, що «евакуація» жителів ОРДЛО виглядає як підготовка до провокації, так як реальних причин для евакуації немає.

18 лютого РосЗМІ повідомили про вибух автомобіля в центрі окупованого Донецька. У Центрі стратегічних комунікацій вважають це свідомою провокацією бойовиків.