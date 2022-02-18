У РФ відреагували на звернення Байдена щодо України

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова розкритикувала звернення президента США Джо Байдена щодо ситуації навколо України, повідомляє Лента.Ру.

Вона написала про це у своєму Telegram-каналі. Представник російського МЗС привела заяву Байдена, в якій він сказав, що російські війська практично оточили Україну.