Росія готова стати на захист жителів "ЛДНР" - глава Держдуми

Глава нелегітимної Державної думи РФ В'ячеслав Володін заявив, що Росія готова захищати жителів "ДНР" та "ЛНР". Він також звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що нібито "провокує початок великої війни", повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться в Telegram-каналі Володіна. Крім того, він звинуватив Київ, що той нібито "не виконує Мінських угод".

"Росія війни не хоче. Про це неодноразово говорив раніше і говорить сьогодні наш президент Володимир Путін. Але якщо виникне загроза життю громадян РФ та співвітчизників, які проживають у "ДНР" та "ЛНР", наша країна стане на їхній захист" , – сказав він.

Представник країни-агресора звинуватив українського президента у "провокуванні війни" та заявив, що політик це робить, заручившись підтримкою західних країн.

Володін сказав, що інформація, що надходить із "ДНР" та "ЛНР", дуже тривожна. Також він вважає, що вина за евакуацію мешканців Донбасу лежить на Україні – нібито через обстріли.

Скриншот Telegram-каналу В'ячеслава Володіна