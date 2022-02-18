Макрон проведе переговори з Зеленським і Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон має намір провести телефонні переговори з президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Вони заплановані на вихідні, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Відзначається, що в суботу Макрон проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, передає BFM TV. У неділю заплановані переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше президенти США і Франції Джо Байден і Еммануель Макрон провели телефонну розмову 15 лютого. Лідери домовилися перевірити заяви Росії про відведення своїх військ від кордонів України.