Байден заявив, що США не відправлятимуть війська в Україну

Президент США Джо Байден заявив, що держава не надсилатиме своїх військових до України та нагадав про допомогу, яку надали Сполучені Штати, повідомляє Ділова столиця.

"США гоготові оберігати, захищати принцип колективної безпеки. Ми також не будемо надсилати військових до України для участі, для проведення будь-яких військових дій, але ми підтримуємо Україну: 460 мільйонів доларів безпекової допомоги – від "Джавелінів" до боєприпасів. Також 100 мільйонів доларів – це гуманітарна підтримка України" , – сказав Байден на брифінгу в Білому домі.

Він також нагадав про суверенні гарантії США до 1 млрд дол.