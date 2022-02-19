Вітренко заявив про непричетність України до вибуху у Луганську

Глава "Нафтогазу України" Юрій Вітренко заявив про непричетність України до вибуху на газопроводі у Луганську, інформацію про який почали розповсюджувати російські ЗМІ.

Україна у 2014 році втратила контроль над цим газопроводом, наголосив він.