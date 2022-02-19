Вітренко заявив про непричетність України до вибуху у Луганську

Вітренко заявив про непричетність України до вибуху у Луганську
Фото: Юрій Вітренко

Глава "Нафтогазу України" Юрій Вітренко заявив про непричетність України до вибуху на газопроводі у Луганську, інформацію про який почали розповсюджувати російські ЗМІ.

Україна у 2014 році втратила контроль над цим газопроводом, наголосив він.

"Він був ще тоді від'єднаний від об'єднаної газотранспортної системи України, він не використовується для транзиту, для постачання газу в Україну... Ми також переконані, що Україна не має жодного відношення до того, що відбувається зараз на цьому газопроводі" , - написав Вітренко на своїй. сторінці у Facebook .
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