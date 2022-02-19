ОБСЄ зажадала доступу до районів обстрілів на Донбасі

Місія ОБСЄ уточнює заяви та повідомлення про порушення на Донбасі. Спостерігачі закликали забезпечити безперешкодний доступ до районів обстрілів. ﻿Про це йдеться у заяві місії ОБСЄ в Україні, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Місія констатувала різке підвищення інтенсивності бойових дій уздовж лінії зіткнення на сході України до рівня порушень режиму припинення вогню, аналогічного тому, що спостерігався до вступу в силу домовленості про заходи щодо його посилення в липні 2020 року.

"На тлі підвищеної напруженості місія знову звертається до сторін із закликом неухильно дотримуватися всіх узятих на себе зобов'язань, а також зробити всі необхідні кроки для забезпечення зниження рівня напруженості і негайної деескалації" , - йдеться в повідомленні.

Раніше головний спостерігач Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік заявив, що організація продовжить роботу, попри відкликання деякими країнами своїх спостерігачів.