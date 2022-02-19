ОБСЄ зажадала доступу до районів обстрілів на Донбасі

ОБСЄ зажадала доступу до районів обстрілів на Донбасі

Місія ОБСЄ уточнює заяви та повідомлення про порушення на Донбасі. Спостерігачі закликали забезпечити безперешкодний доступ до районів обстрілів. ﻿Про це йдеться у заяві місії ОБСЄ в Україні, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Місія констатувала різке підвищення інтенсивності бойових дій уздовж лінії зіткнення на сході України до рівня порушень режиму припинення вогню, аналогічного тому, що спостерігався до вступу в силу домовленості про заходи щодо його посилення в липні 2020 року.

"На тлі підвищеної напруженості місія знову звертається до сторін із закликом неухильно дотримуватися всіх узятих на себе зобов'язань, а також зробити всі необхідні кроки для забезпечення зниження рівня напруженості і негайної деескалації", - йдеться в повідомленні.

Раніше головний спостерігач Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік заявив, що організація продовжить роботу, попри відкликання деякими країнами своїх спостерігачів.

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