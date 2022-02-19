ВООЗ попередила про ризики появи більш небезпечного COVID-штаму

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейєсус заявив про можливість появи більш небезпечного штаму коронавірусної інфекції, повідомляє Лента.Ру.

Гебрейєсус підкреслив, що зараз у світі «ідеальні умови» для виникнення більш заразного та небезпечного варіанту COVID-19. Він зазначив, що широке охоплення вакцинацією населення в деяких країнах і той факт, що омікрон-штам викликає менш тяжкий перебіг захворювання, призвели до появи «небезпечного наративу про те, що пандемія закінчилася».

Проте, за його словами, це не так. При цьому Гебрейєсус зазначив, що у світової спільноти на даний момент є «інструменти та ноу-хау» для того, щоб покінчити з пандемією коронавірусної інфекції поточного року як «глобальна надзвичайна ситуація».