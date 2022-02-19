Весь транспортний периметр Києва покрили камерами

В українській столиці встановили 256 камер спостереження за виїздом та в'їздом до міста. Про це заявив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич, повідомляє UBR.

"256. Стільки камер встановлено по транспортному периметру міста, і саме це я обіцяв наприкінці минулого року. Насамперед – це наша з вами безпека, яка є пріоритетом для мера Києва Віталія Кличка" , – написав заступник голови КМДА на своїй сторінці у Facebook.

Також Оленич зазначив, що за останні три дні кількість виїздів автомобілів із Києва становила 715 тис. разів. Минулого тижня за аналогічний період із міста виїхало 705 тис. машин. Водночас кількість в'їздів до української столиці теж не змінилася, якщо порівнювати з попереднім тижнем.

Ґрунтуючись на наведених даних, заступник голови Київської міської державної адміністрації стверджує, що масового виїзду зі столиці не зафіксовано і коливання, що спостерігаються, знаходяться в межах норми.

Він наголосив, що відомості вдалося отримати завдяки тому, що всі виїзди та в'їзди до Києва покриті системою відеоспостереження.