Трюдо обговорив із іспанським прем'єром Україну

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорив ситуацію на сході України із головою іспанського уряду Педро Санчесом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Лідери двох країн обговорили ситуацію в Україні та поділилися своїми побоюваннями з приводу агресивних та дестабілізаційних дій Росії в країні та навколо неї. Вони наголосили на важливості дипломатичного врегулювання нинішньої напруженості та відзначили свою загальну відданість суверенітету та територіальній цілісності України" , - інформує сайт канадського уряду.

Трюдо підкреслив силу та єдність Альянсу, а також важливість постійної координації та діалогу між союзниками та партнерами. Лідери наголосили, що будь-яке подальше військове вторгнення (РФ – ред.) в Україну матиме серйозні наслідки, у тому числі шляхом скоординованих санкцій.

Сторони наголосили на важливості майбутнього саміту лідерів Організації Північноатлантичного договору (НАТО), який пройде в Іспанії у червні 2022 року та обговорили необхідність спільної роботи прогресивних лідерів на захист демократичних цінностей.