Німеччина призводить до підвищеної боєготовності війська у НАТО

Війська Німеччини, що входять до складу сил швидкого реагування НАТО, будуть наведені у стані підвищеної бойової готовності, що скоротить терміни їхнього розгортання для захисту східноєвропейських союзників у разі ескалації напруженості у відносинах із Росією. Про це заявило Міноборони ФРН, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Підвищена готовність до розгортання дозволяє НАТО у разі подальшої ескалації з боку Росії гарантує належну впевненість, зокрема нашим східноєвропейським союзникам у тому, що їхні території захищені" , - йдеться у заяві міністерства.

Про приведення в стан підвищеної бойової готовності сил альянсу завів у середу генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він назвав цей захід "оборонним", і не створює загрозу Росії.