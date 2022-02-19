Байден оцінив ризики застосування Путіним ядерної зброї

Президент США Джо Байден заявив, що глава Кремля Володимир Путін не може розглядати можливість застосування ядерної зброї, повідомляє Новое время.

"Я не вважаю, що він навіть віддалено розглядає застосування ядерної зброї" , – заявив Байден.

Так президент США Джо Байден відреагував на військові навчання 19 лютого в Росії, де будуть залучені балістичні ракети.

Глава Білого дому вважає, що навчаннями Путін "хоче переконати світ, що здатний змінити динаміку в Європі".

На суботу, 19 лютого, Міноборони РФ запланувало військові маневри сил стратегічного стримування. Маневри проходитимуть під керівництвом глави Кремля Володимира Путіна.

Йдеться про навчання, в яких буде задіяна так звана «ядерна тріада» (стратегічна авіація, міжконтинентальні балістичні ракети та підводні ракетоносці).