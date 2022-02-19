У NASA знайшли 10 загублених планет: що про них відомо

Із початку 2022 року американське космічне агентство NASA виявило вже 10 нових екзопланет, що розташовані за межами нашої Сонячної системи. Починаючи з 1980-х років, фахівці знайшли тисячі схожих космічних тіл, повідомляє Обозреватель.

Як свідчать дані NASA, такі планети становлять великий інтерес для вчених. Крім того, що вони є потенційними місцями позаземного життя, вони також дозволяють краще зрозуміти еволюцію Всесвіту.

Згідно з базою даних екзопланет NASA, із десяти, виявлених цього року, шість за розмірами більші від знайомого нам Юпітера.

На багатьох планетах життя неможливе, оскільки вони є газовими гігантами. Джерело: Unsplash

Серед них HD 69123 B, яка втричі більша за газовий гігант і розташована на відстані 245 світлових років від Землі. За даними американських астрономів, ця планета обертається навколо зірки К-типу, і їй потрібно понад три роки, щоб здійснити кожну подорож навколо свого господаря.

Астрономи також виявили кілька менших екзопланет.

Серед них LTT 1445 A с, яка в півтора рази більша за Землю. Фахівці описують планету як "кам'янисту". Щоб зробити повний оберт навколо зірки М-типу, планеті потрібно трохи більше трьох днів.

На сьогодні в NASA заявили про виявлення майже 5000 екзопланет, розкиданих по 3600 зіркових системах на різній відстані від нас.

"Вони бувають всіх форм і розмірів, включаючи газових гігантів, крижані світи, подібні до Нептуна, і так звані Суперземлі" , – пише The Sun, називаючи такі планети "загубленими".

Астрономи виявили нові величезні планети. Джерело: Unsplash

Серед виявлених нещодавно також є LTT 1445 A. Вона має масу вище, ніж у нашої планети, і нижче за масу крижаних гігантів Урана і Нептуна і належить до класу Суперземлі (клас планет, маса яких перевищує масу Землі, але значно менша за масу газових гігантів).

Зазначимо, відкриття першої планети, що обертається навколо зірки, подібної до Сонця, було підтверджено в 1995 році, і з тих пір технології для їх виявлення стрімко розвивалися.

Багато екзопланет у базі даних NASA було виявлено за допомогою космічних телескопів Kepler і TESS.