У Зеленського відреагували на заяву Байдена щодо планів Кремля

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна скористається шансом для дипломатії. Однак ніхто не знає, "які думки в голові" у президента Росії Володимира Путіна, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Як інформує CNN, Подоляк зазначив, що позиція президента США Джо Байдена, безсумнівно, заснована на інформації розвідувального співтовариства, заявивши, що "це не питання згоди або незгоди із заявами".

Однак, зазначив Подоляк, "слід звернути увагу на більш важливий сенс у словах президента Байдена: він підтвердив, що шанс для дипломатії все ж є. І ми скористаємося цим шансом".

Інший високопоставлений український чиновник повідомив CNN, що президент України Зеленський все ще планує відправитися в Мюнхен і повернутися в той же день. Але він зазначив, що"ситуація з безпекою буде оцінена вранці".

Коментарі Подоляка послідували за президентом Байденом, який заявив, що він переконаний, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення про вторгнення в Україну.