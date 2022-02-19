РФ може напасти на Україну будь-якої миті - генсек НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про найбільшу з часів холодної війни концентрацію військ у Європі, повідомляє Лента.Ру.

ЙЙВін висловив стурбованість у зв'язку із ситуацією на кордоні Росії та України. За його словами, складна ситуація для європейської безпеки пов'язана із розміщенням військ на кордоні з Україною, а також агресивною риторикою.

"Не може бути жодних сумнівів у тому, що зараз ми спостерігаємо найбільшу концентрацію збройних сил у Європі з часів закінчення холодної війни" , - сказав Столтенберг.

Він додав, що наразі не видно жодних ознак деескалації ситуації навколо України, навпаки, відбувається нарощування чисельності російських військ. Він також висловив думку, що Росія може напасти без будь-якого попередження.